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Что ждет рынок подержанных автомобилей в 2025 году? «ForAuto – 2025»: что ожидает рынок автомобилей с пробегом?

Вторичный авторынок России: прогнозы на 2025 год и предстоящий форум ForAuto. Развитие отрасли, тренды и меры регулирования государства. Участвуйте 13 февраля в Москве!
РедакцияР
Редакция
28.12.2024, 15:22·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Новые данные от агентства "АВТОСТАТ" показывают, что количество проданных подержанных легковых автомобилей в России за 11 месяцев 2024 года достигло отметки в 5,51 миллиона единиц. Эксперты предсказывают, что к концу года вторичный автомобильный рынок может превысить 6 миллионов проданных машин.

В рамках прогноза агентства "АВТОСТАТ" ожидается, что объем продаж подержанных легковых автомобилей в текущем году составит 6,02 миллиона штук в базовом сценарии и до 6,05 миллиона в оптимистичном. Даже в пессимистичном сценарии продажи могут достичь 5,99 миллиона автомобилей. В любом случае, вторичный рынок продолжит свой рост по сравнению с 2023 годом на уровне 5-6%.

Что же ждет этот рынок в следующем году? Ответ на этот вопрос будет дан на XV ежегодном форуме автобизнеса под названием "ForAuto – 2025. Автомобильный рынок России. Итоги и прогнозы". В рамках форума будет освещена тема вторичного рынка подержанных автомобилей.

На мероприиtии также будут рассмотрены тенденции развития автомобильного рынка в России, проанализирована макроэкономическая обстановка в стране и обсуждены меры государственного регулирования автомобильной отрасли. Новшеством этого года станет проведение форума в четырех параллельных потоках.

Запланированная дата проведения мероприятия - 13 февраля 2025 года. Место встречи – Центр событий РБК (Москва, Космодамианская набережная, 52 ст7, БЦ "Riverside Towers"). Желающие узнать подробности об участии в форуме автобизнеса "ForAuto – 2025", могут ознакомиться с информацией по ссылке.

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