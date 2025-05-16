Флавио Бриаторе опровергает собственные слова

Генеральный директор команды Alpine Флавио Бриаторе переубедил себя, отказавшись от ранее сделанных заявлений о количестве гонок для гонщика Франко Колапинто. В официальном пресс-релизе ранее было заявлено, что Колапинто примет участие в пяти следующих гонках за команду, но теперь Бриаторе заявил в эфире итальянского Sky Sport F1, что аргентинцу будут даны столько гонок, сколько ему потребуется для освоения.

«Дело не в количестве гонок, - подчеркнул Бриаторе. - Я был разочарован выступлениями Дуэна. Я ожидал большего от Джека, но, возможно, ему нужно небольшое время отдыха», - сказал генеральный директор.

Вопрос о том, сколько гонок точно проведет Колапинто в ближайшее время, остается открытым. Бриаторе подчеркнул, что команда не ставила ограничений на количество заездов для аргентинского гонщика, и решение примут по ходу развития событий.

На вопрос о том, что необходимо сделать Франко Колапинто, чтобы удержаться в составе Alpine, Бриаторе отметил: «Гонять быстро, не допускать аварий и набирать очки. Вот эти три ключевые вещи, которые я от него жду. Не нужно десяток пунктов, достаточно выполнить эти три условия для постоянного участия».