Флагманский HONGQI GOLDEN SUNFLOWER GUOYA: искусство монументальности и новый эталон представительского класса

Дизайн модели, разработанный под кураторством всемирно известного автомобильного шеф-дизайнера Джайлса Тейлора, объединяет классические европейские каноны с утонченной восточной гармонией, создавая вневременной образ, свободный от мимолетных трендов.

HONGQI GOLDEN SUNFLOWER: Философия премиального бренда

Golden Sunflower, что в переводе с английского означает «Золотой солнечный цветок», — официальное название люксовой линейки HONGQI, принятое в 2018 году в рамках масштабного ребрендинга. Ключевой посыл бренда заключен в слогане «Embrace Diversity, Chase Great Glory», что в переводе означает «Объединяй разнообразие, стремись к великой славе». Эта фраза в полной мере раскрывает двойственную природу бренда: с одной стороны — опора на богатое наследие и традиции, с другой — смелое внедрение инноваций и неизменная нацеленность на исключительный результат.

Символика Golden Sunflower наполнена глубоким культурным смыслом. В китайской традиции он ассоциируется с преданностью, долголетием и счастьем, символизирует стабильность, гармонию и верность. Красный и золотой цвета — классическое сочетание императорского дворца, Запретного города, символ власти и процветания. Красная сетка на внешнем кольце олицетворяет энергию и свет, а форма логотипа Golden Sunflower напоминает, что подобно тому, как цветок всегда повёрнут к солнцу, бренд ориентирован на лучшее будущее и традиционные ценности. Этот символ становится лейтмотивом дизайна флагманской модели HONGQI GUOYA, проявляясь в ключевых элементах экстерьера и интерьера.

HONGQI — «Красное Знамя»: автомобиль как символ нации. HONGQI — это не просто автомобильный бренд Китая. Это национальный символ, прямой наследник идеологии легендарных советских лимузинов «ЗИЛ» и «ЗИС». Рождённый в 1958 году как транспорт для первых лиц государства и названный лично председателем Мао Цзэдуном, HONGQI воплощает в себе уникальное мастерство китайских инженеров, богатейшее историческое наследие и статус национального достояния КНР.

Новый люкс-седан GUOYA — прямой наследник уникальной ДНК. Его владелец получает не просто автомобиль, а причастность к истории и исключительный статус.

Название модели раскрывает глубинный замысел создателей. Иероглифы, составляющие слово «GUOYA», несут в себе два смысловых слоя:

国 («Го» — «нация») — олицетворяет величие и мощь великой державы, национальный дух и культурную сущность. Этот иероглиф подчёркивает идентичность автомобиля как истинного национального достояния.

雅 («Я» — «элегантность») — воплощает сдержанную внутреннюю красоту, уходящую корнями в конфуцианскую культуру. Это тихая гармония, не нуждающаяся в громких словах.

Таким образом, HONGQI GUOYA становится проводником философии «тихой роскоши» — символом государственного достоинства и исключительного комфорта для лидеров бизнеса и высшего руководства.

Экстерьер: Архитектура величия и динамики

Экстерьер автомобиля отражает преемственность фирменного стиля HONGQI, впитывая древние культурные коды и переводя их на язык современного автомобильного дизайна. В основе архитектурной композиции лежит принцип золотого сечения.

Облик HONGQI GUOYA открывается массивной вертикальной решёткой радиатора, которая интерпретирует традиционный мотив «горного водопада». 16 вертикальных хромированных ламелей создают образ неиссякаемой энергии (ци), мощи и постоянного движения вперёд. Сложный двухуровневый рисунок решётки отсылает к восьми триграммам «багуа» — фундаментальному понятию даосской философии, выражающему гармонию мироздания.

Дизайнеры HONGQI GUOYA доработали церемониальную подстветку, и теперь узнаваемая продольная красная линия на капоте дополнена поднимающимся и убирающимся хромированным «крылом». Этот элемент, выдвигающийся в момент старта, подчёркивает исключительный ранг модели, предлагая визуальный опыт, который ранее был доступен лишь владельцам ультралюксовых автомобилей. Примечательно, что наклон эмблемы вперед составляет 23,5°, что равно углу наклона земной оси, которая на протяжении веков остается направленной на Полярную звезду, символизируя пятитысячелетнюю культуру Китая и ее устремленность к познанию Вселенной. В Китае Полярная звезда издавна считалась символом неизменности и верховной власти. Меняются эпохи, но флагман остаётся верен своей миссии — быть лидером и ориентиром.

Передние фары выполнены в форме, где округлый верх (небо) и строгий низ (земля) воплощают древнюю концепцию гармонии мироздания. Внутренний рисунок в виде «золотого солнечного цветка» — прямая отсылка к философии Golden Sunflower, а декоративная структурная подсветка создаёт образ восходящего солнца, пробуждающего жизнь. Логически венчает фронтальную композицию фирменный автограф HONGQI — тонкая красная линия, проходящая по центру капота как символ преемственности поколений. Задние фары, напротив, стилизованы под аутентичные китайские дворцовые фонари — образ богатства, процветания и удачи, оберегающий и «освещающий путь».

Силуэт седана демонстрирует идеальный баланс между мощью и грацией, где архитектура кузова выстроена по принципу золотого сечения. Благородный изгиб линии остекления деликатно подчёркнут хромированным кантом, который визуально удлиняет силуэт и акцентирует внимание на пространстве для пассажира. По задумке создателей силуэт кузова напоминает развевающееся на ветру знамя, а многоспицевый дизайн колёсных дисков напоминает лопасти турбины, намекая на скрытый под капотом инженерный потенциал.

Корма автомобиля гармонично завершает ансамбль, транслируя идеи абсолютного спокойствия. Горизонтальные элементы задних фонарей визуально расширяют кузов, а плавный нисходящий контур крышки багажника создаёт характерный для сегмента «люкс» эффект «летящего» профиля.

Двухцветная окраска кузова подчёркивает безупречные пропорции: длина автомобиля составляет 5353 мм, колёсная база — 3260 мм, а ширина достигает 1998 мм, что делает его просторнее многих игроков данного сегмента. Коэффициент аэродинамического сопротивления удалось удержать на уровне 0,27 Cd, что является выдающимся результатом для автомобиля подобного класса и размера.

Интерьер: Пространство исключительного комфорта

Внутреннее пространство HONGQI GUOYA спроектировано как персональный кабинет, где каждый элемент отделки подчеркивает исключительный статус владельца. Осевая симметрия становится связующим звеном между внешним обликом и салоном. В основе композиции — центральная ось, проходящая через весь салон, объединяющая переднюю панель, центральную консоль и пространство между креслами, создавая ощущение абсолютного порядка и визуального равновесия. Рулевое колесо расположено строго симметрично, задавая эргономически выверенную посадку.

В интерьере используются редкие сорта натурального дерева и кожа Nappa тончайшей выделки, создающие атмосферу изысканного уюта. Особое внимание уделено зонированию: задний ряд сидений предлагает уровень комфорта первого класса с функциями многоточечного массажа, вентиляции и индивидуальными настройками наклона спинок. Интеллектуальная система активного шумоподавления в сочетании с многослойным остеклением гарантирует абсолютную тишину, позволяя вести важные переговоры или отдыхать в полной изоляции от внешнего мира.

Дизайн руля выполнен по мотивам древнего китайского орнамента «зверь, держащий кольцо» («фу шоу хэнь хуань»). В традиционной культуре этот элемент украшал входные двери знатных домов, символизируя высокий статус и благородство. Такой же руль был на первом отечественном автомобиле HONGQI, что подчёркивает преемственность и национальную гордость.

Кстати, дизайнеры бренда часто используют термины «очарование», «момент очарования» и «здоровый интерьер». Эта концепция лежит в плоскости физического здоровья человека — вопросу, которому в Китае уделяют повышенное и осознанное внимание. Именно поэтому они отказались от кричащих элементов в пользу выверенной геометрии и экологичных материалов.

Статус и выход на рынок

Автомобиль ориентирован на владельцев крупного бизнеса и первых лиц, для которых автомобиль является инструментом для работы и продолжением их статуса. Продажи стартуют в первом полугодии 2026 года. Ценовая политика и детализация комплектаций будут объявлены в преддверии старта продаж.

«Выход модели HONGQI GUOYA на российский рынок — это новая глава в истории марки. Этот автомобиль создан для тех, чье присутствие не требует громких заявлений, а масштаб личности отражается в выборе безупречных инструментов. Мы предлагаем не просто средство передвижения, а воплощение личного успеха и государственного достоинства»,

— отмечает Иван Савельев, исполнительный директор HONGQI в России.

Модель призвана стать новой точкой опоры для взыскательных клиентов, ценящих сочетание многовековых традиций и высоких технологий.