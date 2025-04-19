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Чемпион Феттель: В жизни у каждого бывают светлые и тёмные моменты

Себастьян Феттель поддерживает Ландо Норриса в борьбе с психологическими проблемами. Четырехкратный чемпион мира говорит о важности открытости и понимания.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.04.2025, 09:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель поддерживает Ландо Норриса, который открыто говорит о своих психологических проблемах…

Себастьян Феттель отмечает, что все люди переживают как хорошие, так и плохие моменты, вне зависимости от профессии. Он подчеркивает, что у всех людей бывают периоды радости и трудностей. Феттель считает ошибкой рассматривать открытость Ландо как признак слабости. По его мнению, обсуждение подобных тем – это нормально, так как все мы сталкиваемся с схожими проблемами на разных этапах жизни.

Неуверенность в себе, по мнению Феттеля, является естественным состоянием. Он отмечает, что когда человек говорит о своих страхах и неуверенности, это не следует рассматривать как нечто аномальное. Феттель подчеркивает смелость Норриса в том, что тот открыто делится своими переживаниями и надеется, что средства массовой информации окажут поддержку гонщику, способствуя изменению обстановки.

Источник

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