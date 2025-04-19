Чемпион Феттель: В жизни у каждого бывают светлые и тёмные моменты

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель поддерживает Ландо Норриса, который открыто говорит о своих психологических проблемах…

Себастьян Феттель отмечает, что все люди переживают как хорошие, так и плохие моменты, вне зависимости от профессии. Он подчеркивает, что у всех людей бывают периоды радости и трудностей. Феттель считает ошибкой рассматривать открытость Ландо как признак слабости. По его мнению, обсуждение подобных тем – это нормально, так как все мы сталкиваемся с схожими проблемами на разных этапах жизни.

Неуверенность в себе, по мнению Феттеля, является естественным состоянием. Он отмечает, что когда человек говорит о своих страхах и неуверенности, это не следует рассматривать как нечто аномальное. Феттель подчеркивает смелость Норриса в том, что тот открыто делится своими переживаниями и надеется, что средства массовой информации окажут поддержку гонщику, способствуя изменению обстановки.