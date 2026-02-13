Главная Новости Макс Ферстаппен Ферстаппену сделали предложение сесть за руль болида Формулы E
Ферстаппену сделали предложение сесть за руль болида Формулы E

Формула E пригласила Макса Ферстаппена протестировать электромобиль после его критики, актуальные новости автоспорта и комментарии руководства серии.
Иннокентий Петров
13.02.2026, 15:11·2 мин
Фото: F1news.ru

Вчера Макс Ферстаппен выступил с критикой новых болидов Формулы 1, при этом затронув тему Формулы E. Гонщик команды Red Bull Racing провёл параллели между двумя чемпионатами, отметив с иронией своё отношение к электрической серии.

Руководство Формулы E оперативно отреагировало на замечания Ферстаппена. Это не случайно, ведь в эти дни в Саудовской Аравии проходит сдвоенный этап мирового первенства по автогонкам на электромобилях.

Исполнительный директор Формулы E Джефф Доддз в интервью SoyMotor прокомментировал ситуацию: «Я приглашаю Макса. На самом деле я ещё вчера вечером отправил ему сообщение, ведь Джедда находится не так уж далеко от Бахрейна. И если он здесь появится, мы дадим ему погонять на нашей машине и посмотрим, что он скажет после этого.

Когда Макс говорит про стероиды, то если он имеет в виду нечто неестественное, то в этом смысле он прав. В общем, мне бы хотелось посмотреть на Макса за рулём машины Формулы E, и можно считать, что мы его приглашаем».

На данный момент неизвестно, как четырёхкратный чемпион мира отреагирует на это приглашение. Сегодня утром Ферстаппен работал на трассе в Бахрейне, тестируя болид RB22.

