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Ферстаппен: Важно хорошо настроить машину в Монреале

В команде Red Bull Racing с нетерпением ожидают гоночный уик-энд в Монреале. Макс Ферстаппен выразил свои чувства относительно предстоящего этапа: «Возвращаться в Монреаль - это всегда приятно.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.06.2024, 12:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

В команде Red Bull Racing с нетерпением ожидают гоночный уик-энд в Монреале. Макс Ферстаппен выразил свои чувства относительно предстоящего этапа: «Возвращаться в Монреаль - это всегда приятно. Здесь прекрасный город, удивительная атмосфера и страстные болельщики. После трудного уик-энда в Монако мы вернулись на базу, чтобы подготовиться к Гран При Канады. Основное внимание будет уделено трассе старой школы, где важно атаковать бордюры и умело обгонять соперников. Ключевым моментом здесь является правильная настройка автомобиля и достижение баланса между скоростью на прямых участках и стабильностью при торможении».

Ферстаппен выразил радость по поводу продления контракта с командой и Серхио на два года: «Замечательно, что команда и Серхио продлили контракт до 2026 года. Я рад продолжить наше успешное сотрудничество. Прошлый сезон был для нас рекордным, команда на пике формы, и мы с нетерпением ожидаем возможности увеличить успех в ближайшие года».

Серхио Перес, в свою очередь, выразил благодарность команде за продление контракта: «Я очень рад, что команда приняла решение продлить контракт. Спасибо за доверие. Приезжая в Канаду, я уверен в своем будущем в Red Bull Racing. Нас ожидает много работы в следующие сезоны, а уже в ближайшем будущем нам нужно вернуться к тому уровню, который мы демонстрировали до Имолы. Нам нужно извлечь максимум из машины, чтобы быть быстрыми как в субботу, так и в воскресенье».

Перес также подчеркнул важность решения проблем, возникших на стартовой позиции в Монако: «Гонка в Монако завершилась неудачно, из-за плохой квалификации я оказался в невыгодном стартовом положении. В Монреале нам нужно решить эту проблему. Мы с командой нацелены на старт с первых позиций, чтобы облегчить себе жизнь в этот уик-энд».

Источник

Макс Ферстаппен (48)Red Bull Racing (103)Серхио Перес (36)

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