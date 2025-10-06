Ферстаппен: «Это будет настоящая битва!»

Макс Ферстаппен выразил надежду побороться с командой Mercedes за второе место в Кубке конструкторов по итогам сезона.

Отвечая на вопрос о мнении Джорджа Расселла, который предположил, что в случае выхода в лидеры в первом повороте Ферстаппен смог бы одержать победу, гонщик подтвердил: «Да, я тоже так думаю. Здесь очень сложно обгонять. Но я не вышел в лидеры в первом повороте. Мы знали, что внутренняя сторона трассы имеет гораздо худшее сцепление. По какой-то причине оно ухудшилось даже по сравнению с прошлым годом, что немного обидно».

Ферстаппен отметил, что еще в субботу понимал — старт на равных шинах с соперниками затруднит удержание позиции, особенно учитывая ухудшившееся сцепление и дождь. Именно поэтому команда выбрала комплект Soft, рассчитывая на возможный прорыв на старте. После неудачной попытки выйти вперед пилоту пришлось экономить резину, чтобы сохранить темп до нужного момента для пит-стопа.

По словам гонщика, к финишу его шины были примерно на шесть-семь кругов старше, чем у Джорджа и Ландо, что также повлияло на результат. Дополнительные сложности создали проблемы с переключением передач на протяжении всей гонки, а также неидеальный баланс машины. В итоге, как отметил Ферстаппен, второе место стало наилучшим возможным результатом в этих условиях.

Он подчеркнул, что даже при лучшем балансе машины, оказавшись вторым после первого поворота в Сингапуре, рассчитывать на победу практически невозможно: «Здесь так всегда. Когда не происходит ничего экстраординарного, не появляется каких-то неожиданных шансов улучшить позицию, то ты финишируешь на той же позиции».

Оценивая прогресс команды, Ферстаппен заявил, что в последних гонках Red Bull прибавил, но команде предстоит дополнительно проанализировать некоторые решения, принятые по ходу уик-энда. По его словам, причины потерянной скорости ясны, и в следующих этапах команда постарается выступить лучше.

Отвечая на вопрос о шансах Red Bull побороться с Mercedes и Ferrari за второе место в Кубке конструкторов, несмотря на отставание от Ferrari в 10 очков и от Mercedes в 35, Ферстаппен отметил: «35 очков – это довольно много. Я хотел выиграть в Сингапуре, тогда было бы чуть проще. Но мы обязательно попытаемся. Это будет настоящая битва! Сложно отыграться, когда Mercedes побеждает, а ты финишируешь вторым, но мы постараемся».