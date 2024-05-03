Конфигуратор Ferrari позволяет вам создать свою «12-цилиндровую мечту»

Новейший суперкар Ferrari 12Cilindri, как вы наверное уже догадались по названию, представляет собой V-12 с передним расположением двигателя от Маранелло. И этот 6,5-литровый двигатель - абсолютно атмосферный. Некоторые критики отзываются о его стиле; ретро-экстерьер, вдохновленный Daytona, не для всех. Но, возможно, ему просто нужна новая окраска и диски.

Вот где пригодится онлайн-конфигуратор Ferrari. Он предлагает вам выбор из более чем 25 цветов кузова 12Cilindri вашей мечты, разделенных на четыре различные категории: Классические, Исторические, Стандартные и Дополнительные. Категория Classic самая обширная с вариантами, такими как Blue Corsa и, конечно, Rosso Imola, в то время как в исторических предложениях есть более глубокие, насыщенные оттенки, такие как Verde British Racing и красивый Rosso Dino (изображен ниже).

Вы можете сочетать любой из этих цветов кузова с выбором из пяти вариантов дисков - и вы действительно не сможете ошибиться с любым из них. Есть два варианта черного цвета, два серебристо-черных и одна пара чисто серебристых. Также вы можете добавить такие вещи, как титановые болты дисков, углеродные колпачки или черные колпачки.

У Ferrari есть еще девять вариантов цветов для суппортов тормозов, начиная от простых оттенков, таких как черный и синий, до более ярких красных, желтых и даже золотых вариантов. Титан и черная керамика - два варианта цвета для выпускных труб, и вы можете выбрать между карбоновой крышей или панорамным стеклом.

Салон предлагает еще 15 вариантов цветов кожи. Палитра насыщена бежевыми и коричневыми оттенками, но вы всегда можете выбрать Rosso Red или красивый глубокий синий Catra Da Zucchero. Ferrari также предлагает обширный выбор вставок из алькантары в дополнительных цветах, таких как Tortora Moss Green или Blu Medio. И есть пять вариантов сидений, от ультракомфортных до ультраспортивных.

Сотни способов настроить 12Cilindri своей мечты... хотя это не имеет значения. Новый суперкар с двигателем V-12 от Ferrari, вероятно, уже распродан на неопределенный срок. И если бы этого не произошло, цена в $423,000 за купе и $466,000 за кабриолет, вероятно, выходит за рамки бюджета большинства людей. Но мечтать ведь не вредно.

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