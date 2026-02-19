Главная Новости Aston Martin Фернандо Алонсо завершил предсезонную подготовку
Фернандо Алонсо завершил предсезонную подготовку

Фернандо Алонсо завершил тесты Формулы-1 за Aston Martin после сбоев в силовой установке Honda, команда остановила машину для проверки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.02.2026, 21:41·1 мин
Фото: F1news.ru

В четверг завершился этап подготовки Фернандо Алонсо к новому сезону: испанский пилот Aston Martin провёл свой заключительный тестовый день. За время сессии Алонсо сумел преодолеть 68 кругов, однако на этом работа была прервана.

Причиной досрочного завершения тестов стали технические неполадки с силовой установкой Honda. Команда решила не рисковать и дала указание Алонсо остановить автомобиль, чтобы избежать возможных повреждений.

Сам Фернандо Алонсо прокомментировал ситуацию следующим образом: «Не самый простой день, поскольку возникли некоторые сбои. Было важно проехать большую дистанцию, а такого количества кругов недостаточно. Из-за проблем с силовой установкой не удалось выполнить всю программу, поскольку пришлось раньше времени завершить дневную сессию.

Предстоит многое исправить, но я знаю, что все на трассе и на базе работают со 100% отдачей, чтобы найти решение».

Уже в пятницу испытания на трассе продолжит Лэнс Стролл, который вновь сядет за руль AMR26.

Источник

Фернандо Алонсо (216)Aston Martin (415)

