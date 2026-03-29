Фернандо Алонсо впервые за сезон завершил гонку

Фернандо Алонсо, выступающий за команду Aston Martin, впервые в сезоне сумел завершить гонку, показав 18-й результат на автодроме в Сузуке. По его словам, этот финиш является доказательством того, что команда движется вперёд и прогрессирует.

Испанский пилот подчеркнул, что несмотря на недостаточный темп, ему доставило удовольствие сражаться на трассе с напарником Лэнсом Строллом и проехать всю дистанцию — важный этап для всей команды. Теперь Aston Martin предстоит провести тщательный анализ собранных данных как на базе в Сильверстоуне, так и в Сакуре, чтобы улучшить подготовку к следующей гонке, которая состоится в Майами.

В свою очередь, Лэнс Стролл не смог завершить этап из-за возникшей технической неисправности, связанной с давлением в системе охлаждения двигателя. Канадец отметил, что ему понравилась борьба на трассе, даже несмотря на малую конкурентоспособность машины и необходимость работать на последних позициях.

Стролл выразил сожаление по поводу вынужденного схода и подчеркнул, что до момента схода ему удалось удачно обороняться от Алонсо. Однако, как заявил гонщик, команде ещё предстоит серьёзно поработать над увеличением скорости и совершенствованием болида. В Aston Martin знают о существующих проблемах и намерены предпринять все необходимые меры для их скорейшего устранения.