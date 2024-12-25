Фернандо Алонсо сохраняет реалистичный подход

Сильверстоун, знаменитая база Aston Martin, где теперь трудится новый главный инженер - Эдриан Ньюи, предвещает успешное будущее. Однако, не все разделяют этот оптимизм.

Фернандо Алонсо утверждает, что в мире Формулы 1 не бывает чудес. Он призывает к терпению и поиску решений для раскрытия потенциала болида с граунд-эффектом в различных условиях. Узкий диапазон настроек машины Aston Martin AMR24 стал одной из главных проблем команды в текущем сезоне.

Несмотря на сложности, новый технический директор Энди Кауэлл уже приступил к устранению недочетов. В команде верят в новое руководство и уверены, что движутся в правильном направлении.

Фернандо напомнил о примере McLaren, который в прошлом году начинал сезон с аутсайдерских позиций, но в итоге выиграл гонки и завоевал Кубок конструкторов. Это стимулирует команду работать на максимуме этой зимой, чтобы вернуться в борьбу в следующем сезоне в лучшей форме.