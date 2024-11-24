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Фернандо Алонсо: Нам полагались очки

Гонщик команды Aston Martin, Фернандо Алонсо, завершил гонку в Лас-Вегасе на одиннадцатой позиции, не дотянув до очков. Спортсмен выразил разочарование результатом, отметив, что возможности его болида позволяли рассчитывать на большее.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.11.2024, 12:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщик команды Aston Martin, Фернандо Алонсо, завершил гонку в Лас-Вегасе на одиннадцатой позиции, не дотянув до очков. Спортсмен выразил разочарование результатом, отметив, что возможности его болида позволяли рассчитывать на большее.

Его партнёр по команде, Лэнс Стролл, финишировал на пятнадцатой строчке и рассказал, что в течение всей гонки у него не функционировала связь с командой через радио.

Алонсо поделился своими впечатлениями: «В гонке мы продемонстрировали хорошую скорость. Мы были радостны, что смогли бороться за очки до самого финиша. Наша стратегия оказалась эффективной, пит-стопы прошли быстро, и я был доволен общей работой машины. Жаль, что за одиннадцатое место очков не полагается, но я верю, что сегодня мы заслуживали большего».

«С нетерпением жду возможности вернуться за руль на следующем этапе в Катаре, где мы постараемся улучшить нашу скорость», - добавил гонщик.

В заключение, Алонсо поздравил Макса Ферстаппена с четвертым титулом чемпиона мира, подчеркнув, что голландец заслужил это достижение.

В свою очередь, Лэнс Стролл поделился своим мнением о гонке: «Это была непростая гонка. С самого начала у меня отключилась связь по радио, и я не мог поддерживать контакт с командой в течение всей гонки. Мы планировали проехать на средних шинах как можно дольше после старта, но они потеряли свою эффективность раньше, чем ожидалось. Я хотел сменить их на жёсткие шины, но не смог связаться с командой. Когда я заехал в боксы, команда не была готова к этому, и я потерял около 20 секунд».

«Мы знали, что гонка будет сложной, но если бы не проблемы с радиосвязью и медленным пит-стопом, мы могли бы финишировать и на двенадцатой позиции. Нам предстоит продолжать работать над улучшением болида, это лишь начало», - отметил Стролл.

В завершении своего выступления, он также поздравил Макса Ферстаппена с четвертым титулом чемпиона, подчеркнув, что победа голландца была заслуженной.

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