"Физически тяжелые гонки", - поделился впечатлениями Фернандо Алонсо.

Фернандо Алонсо заработал очки для команды Aston Martin в гонке в Сингапуре, в то время как его напарник Лэнс Стролл финишировал 14-м.

Алонсо, финишировавший на восьмом месте, поделился мнением о прошедшей гонке: «Физически это была тяжелая гонка, но благодаря нашим усилиям мы смогли заработать несколько очков. Мы решились на стратегию «подрезки», меняя резину на несколько кругов раньше, и это принесло свои плоды.

Сложность управления машиной преследовала меня весь уик-энд, однако в конечном итоге мы добились хорошего результата, финишировав всего в нескольких секундах за Ferrari.

В ближайшие недели нас ожидает интенсивная работа на трассе в Сильверстоуне, где мы постараемся улучшить наши показатели перед гонкой в Остине».

Лэнс Стролл занял 14-е место и поделился своим мнением о гран-при: «Это был сложный уик-энд в Сингапуре. На одном из кругов после заезда в боксы я почувствовал странную вибрацию, и команда оперативно заменила тормозные колодки в целях безопасности. Я благодарен механикам за оперативное вмешательство в таких трудных условиях.

Мы ожидали трудную гонку и столкнулись с теми же техническими проблемами, с которыми боролись вчера – проблемы с сцеплением и балансом машины. Надеемся, что в Остине нас ждет другая атмосфера и трасса, которая больше подойдет нашему болиду».