Фелипе Другович: Я стараюсь учиться у Фернандо

В последний момент в Aston Martin произошли изменения в планах на предстоящую тренировку в Мехико. Резервный гонщик команды Фелипе Другович был направлен на пресс-конференцию FIA вместо немного заболевшего Фернандо Алонсо.

На пресс-конференции бразилец поделился своими мыслями о сотрудничестве с Алонсо и будущей тренировке. «От всей души желаю Фернандо поправиться, но я уже в предвкушении тренировки. Задача - собрать полезную информацию о работе машины и получить удовольствие», - отметил Другович.

Будущая тренировка предстанет для него вызовом, учитывая, что это новая трасса. «Я должен поберечь машину, но надеюсь, что всё пойдет гладко. Это первый раз, когда я сяду за руль машины 2024 года, и мне сложно оценить её поведение», - добавил он.

Фелипе отметил, что несмотря на некоторые проблемы с обновлениями, представленными командой в Остине, надеется, что на трассе в Мехико ситуация изменится. «Вне зависимости от результата, я уверен, что получу удовольствие и выполню поставленные задачи», - подчеркнул он.

Он также выразил восхищение сотрудничеством с Фернандо Алонсо. «Каждый уик-энд, проведенный в качестве резервного гонщика, для меня очень полезен. Я пытаюсь понять, как он работает, и стремлюсь улучшить свой подход к гонкам», - отметил Другович.

Бразилец подчеркнул, что хотя разница в стиле пилотирования незначительна, он стремится усвоить у Алонсо правильное планирование работы на уик-энде. «Вся его внимательность к деталям производит сильное впечатление», - подытожил Фелипе Другович.