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Фелипе Другович проведет два дня на тестах Pirelli

Компания Pirelli продолжает активно готовиться к будущим сезонам, включая 2026 год. На этот раз итальянские производители шин выбрали Барселону для проведения двухдневных тестов прототипов, которые запланированы на 17 и 18 сентября.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.09.2024, 15:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Компания Pirelli продолжает активно готовиться к будущим сезонам, включая 2026 год. На этот раз итальянские производители шин выбрали Барселону для проведения двухдневных тестов прототипов, которые запланированы на 17 и 18 сентября.

В рамках мероприятия в Испании, Pirelli сотрудничает с командой Aston Martin. Сегодня официальный представитель британской гоночной группировки подтвердил, что оба дня тестов на трассе будет управлять болидом AMR22 резервный пилот Фелипе Другович.

В ходе испытаний команда будет следовать программе, предоставленной Pirelli, фактически предоставляя машину и гонщика в полное распоряжение инженеров шинного производителя.

Источник

Aston Martin (133)Фелипе Другович (1)

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