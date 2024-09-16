Фелипе Другович проведет два дня на тестах Pirelli

Компания Pirelli продолжает активно готовиться к будущим сезонам, включая 2026 год. На этот раз итальянские производители шин выбрали Барселону для проведения двухдневных тестов прототипов, которые запланированы на 17 и 18 сентября.

В рамках мероприятия в Испании, Pirelli сотрудничает с командой Aston Martin. Сегодня официальный представитель британской гоночной группировки подтвердил, что оба дня тестов на трассе будет управлять болидом AMR22 резервный пилот Фелипе Другович.

В ходе испытаний команда будет следовать программе, предоставленной Pirelli, фактически предоставляя машину и гонщика в полное распоряжение инженеров шинного производителя.