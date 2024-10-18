FCA отзывает Hornet и Tonale из-за тормозной педали, которая может "сломаться"

Компания FCA отзывает 21 069 автомобилей Dodge Hornet и Alfa Romeo Tonale.

Педаль тормоза может сломаться, что приведет к потере функции торможения.

Простое исправление уже доступно в дилерских центрах Dodge и Alfa Romeo бесплатно для владельцев автомобилей.

Вот довольно поразительный отзыв от Fiat Chrysler Automobiles (FCA), затрагивающий Dodge Hornet 2024 года и Alfa Romeo Tonale 2024-2025 годов. Педаль тормоза на этих автомобилях может "сломаться" без предупреждения на 21 069 транспортных средствах. К счастью, производитель не знает о случаях травм в результате этой проблемы. Однако одно ДТП произошло среди множества зарегистрированных отказов.

Документы об отзыве, представленные в Национальное управление по безопасности дорожного движения, не дают четкого объяснения, кроме как указывают на возможное обрушение педали. Исправление чрезвычайно простое — дилеры установят болт и гайку в тормозной узел для укрепления педали. Фотографии показывают, что болт проходит через существующее отверстие в корпусе, закрепленном на внутренней панели. Неизвестно, заменяет ли новый болт тот, который мог ослабнуть, или он вообще не был установлен изначально. Исправление занимает всего 30 минут, и, естественно, оно бесплатно для владельцев транспортных средств.

В случае отказа педали во время движения отзыв рекомендует водителям Hornet и Tonale использовать электронный стояночный тормоз. Он по-прежнему функционирует во время движения и может остановить автомобиль. Кроме того, система аварийного автоматического торможения остается активной независимо от работы педали. Тем не менее, вероятно, лучше привести автомобиль под контроль до того, как потребуется аварийное вмешательство.

Dodge Hornet составляет подавляющее большинство отзыва, охватывая 16 960 экземпляров. Первая зарегистрированная проблема произошла в ноябре 2023 года, хотя материнская компания FCA, Stellantis, не начала расследование до конца сентября 2024 года. К 1 октября Stellantis получила 12 сообщений по всему миру, которые могут быть связаны с этой проблемой.

На 18 октября FCA является самым отзываемым автопроизводителем в Соединенных Штатах, с 54 отзывами, затрагивающими 4 268 522 автомобиля.