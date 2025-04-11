Быстрые Ford'ы не исчезнут: бренды ST и RS сохранят свою значимость в будущем электромобилей

Быстрые автомобили Ford могут иметь будущее за пределами перехода в электрическую эру, поскольку модели производительности ST и RS от Ford получили новый шанс.

Хотя пока нет планов выпуска полностью электрической Ford с бейджингом ST или RS, глава маркетинга продукции Ford в Европе, Ян Герцог, рассказал Auto Express, что компания "очень хотела бы, чтобы у ее электромобилей была версия ST или RS".

Герцог также дал надежду на версию с акцентом на производительность нового электрического Puma Gen-E, даже если это будет модель следующего поколения. Он заявил, что "более спортивная версия определенно появится, если не на этой модели, то на следующей".

Ford уже экспериментировала с спортивными электромобилями, в том числе 480-сильным Mustang Mach-E GT, который получил специальную шасси и улучшенные тормоза, хотя самые горячие двухмоторные версии новых Capri и Explorer в значительной степени являются просто более мощными вариантами соответствующих стандартных моделей.

Эти модели также напоминают нам, что Ford с удовольствием возрождает иконические (или, как в случае с Explorer, запоминающиеся) названия с электрическим двигателем. Источники внутри британской команды Ford также рассказали нам, что им хотелось бы увидеть возвращение спортивных суббрендов компании.

У Ford вскоре в линейке останется только одна модель ST, когда Focus ST уйдет в конце этого года, оставив на продаже только Puma ST, который теперь предлагается только с автоматической коробкой передач. Нам придется подождать некоторое время, прежде чем появятся версии ST или даже RS у электрических моделей Ford, но идея точно присутствует в головах руководителей и инженеров компании.