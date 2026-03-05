Ткань — новый кожзам! Современные автомобильные текстили «дают фору» коже в оформлении салона

Традиционно считается, что тканевые сиденья не соответствуют статусу роскошного автомобиля. В общественном восприятии обивка из ткани проигрывает коже в изысканности и престижности.

Однако исторически это не всегда было так. В эпоху конных экипажей именно водитель находился на прочной кожаной скамье, а обеспеченные пассажиры занимали пышные и мягкие сиденья, обтянутые дорогой тканью.

Сегодня тканевые сиденья вновь начинают набирать популярность. Эта тенденция связана с ростом числа альтернатив коже: производители все чаще предлагают другие материалы, что обусловлено рядом причин.

Во-первых, ткань считается более экологичным вариантом. Например, Skoda использует переработанную одежду и пластиковые бутылки для создания обивки в моделях Elroq и Enyaq SUV. В свою очередь, MINI применяет веганский материал ‘Vescin’, который по ощущениям напоминает натуральную кожу, а главное — полностью пригоден для повторной переработки.

Сторонники кожи могут утверждать, что она является побочным продуктом мясной промышленности. Тем не менее, по мере того как доля веганского населения в Великобритании превысила 3 процента и продолжает расти, выбор салона из натуральной кожи может оттолкнуть потенциальных покупателей в будущем.

Некоторые тканевые материалы демонстрируют лучшую износостойкость по сравнению с кожей: на них не образуются характерные складки на боковых опорах после длительного использования. В то же время кожаные сиденья легче содержать в чистоте — случайные пятна убираются простым протиранием.

Тем не менее, важнейший аргумент в пользу альтернативных вариантов обивки — это возможность придать интерьеру особый характер. Яркая сине-красная обивка в Volkswagen ID.3 GTX Fire & Ice, ретро-желтый деним на сиденьях Renault 5 и двухцветное оформление салона Fiat Grande Panda делают эти автомобили запоминающимися.

Тем, кто ищет ощущение роскоши, стоит обратить внимание на шерстяные сиденья Volvo, которые напоминают дорогой домашний диван. Причем шведский бренд полностью отказался от использования кожи, как и Renault. Porsche также предлагает оригинальные варианты, например, клетчатую обивку ‘Pasha’, навеянную стилем 1980-х.

В конечном счете, выбор материала для салона — вопрос личного вкуса, подобно выбору цвета кузова. Кожа пока остается более универсальным решением с точки зрения сохранения рыночной стоимости автомобиля. Однако стоит помнить, что автомобиль приобретается прежде всего для себя. Именно поэтому имеет смысл выбрать что-то необычное: ведь большую часть времени вы проводите внутри машины, а не снаружи, так почему бы не выделиться?