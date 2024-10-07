Тасанапол Интрафувасак заключает сделку с Campos Racing

18-летний гонщик из Таиланда, Тасанапол Интрафувасак, в следующем сезоне продолжит выступать в Формуле 3, но уже в составе команды Campos Racing. Его дебютный сезон в этой серии прошёл под эгидой AIX Racing, и вот уже на Хунгароринге он поднялся на второе место пьедестала.

Команда из Испании знакома с гонщиком, ведь Тасанапол выступал за неё в серии Eurocup-3 в 2023 году и занял 6-е место в личном зачёте.

Адриан Кампос-младший, глава Campos Racing, выразил радость по поводу возвращения Тасанапола в команду: "Он отличный гонщик, чьё мастерство постоянно растёт. Сезон 2025 обещает быть сложным из-за перехода Формулы 3 на машины нового поколения. Мы формируем команду из талантливых и опытных пилотов, чтобы достичь наших амбициозных целей".