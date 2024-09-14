Гонщик из Парагвая Дюрксен одержал первую победу в Ф2

В рамках вчерашней квалификации в Баку произошел необычный эпизод с участием обеих машин команды Campos, а именно Айзека Хаджара, вылетевшего лидером заездов в первом повороте. Инцидент стал причиной для стюардов приостановить сессию, подозревая Хаджара в преднамеренном нарушении правил. Его результаты были аннулированы, и гонщик опустился на пять позиций ниже в итоговом протоколе.

Перед самыми гонками в Баку лидерство Хаджара в личном зачете F2 серьезно пошатнулось, уступив преимущество Габриэлю Бортолето. Оба пилота готовились к старту из задних позиций, что затруднило положение Хаджара в борьбе за титул.

Сегодняшний спринт в Баку начался с поула дебютанта F2 Кристиана Мэнселла и быстрого американца Джека Кроуфорда, который амбиционирует на обгон и заработок дополнительных очков.

Гонщики как Кроуфорд, Бортолето и другие топ-5 пилотов сосредоточены на защите титула и готовы к более агрессивным маневрам на трассе.

Дебютант Мэнселл продемонстрировал мастерство и уверенно удерживал лидерство, хотя на второе место пробился другой новичок - Габриэль Мини, вице-чемпион Ф3.

В середине гонки Мини начал давить на Мэнселла, опережение произошло на первом повороте, а затем Дюрксен вырвался на третье место, опередив Бортолето, находившегося в начале первой десятки.

Пока гонщики катились по трассе, никто не спешил с агрессивными действиями - команды предпочли сохранить ресурсы и не рисковать без необходимости, учитывая особенности городской трассы в Баку.

Однако в начале шестого круга Деннис Хаугер атаковал Ричарда Версхора, а Мэнселл не смог удержаться перед Мини, уступив лидерство.

На заключительных кругах развернулась жесткая борьба, и Дюрксен опередил Мини, приближаясь к победе. За несколько кругов до заключительного круга Версхор прибыл в боксы за новой резиной, подстраховываясь на случай появления Safety Car.

Однако гонка прошла без серьезных инцидентов, что нехарактерно для трассы в Баку.

В заключительный круг Дюрксен уверенно удерживал лидерство и впервые за всю историю победил в Ф2, оставив Кроуфорда на второй строчке и Мини - на третьей.

Получившийся результат Дюрксена помог ему сократить разрыв в чемпионате, он поднялся на 14-е место. Кроуфорд занял второе место, а Мини при своем дебюте показал отличный результат, финишировав на третьем месте.

Гонщики Мартен, Бортолето и другие закончили гонку в первой десятке, что внесло коррективы в общий зачет и борьбу за титул.

На следующей гонке, Бортолето, стартующий с шестой позиции, имеет возможность догнать Хаджара, который начнет с последней позиции.

Ждем новых результатов...