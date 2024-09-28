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Формула 1: Обсуждение положения Даниэля Риккардо…

В мире Формулы 1 наступило время перемен. Сезон 2024 года оказался необычным: маршрут стал самым длинным в истории, а состав участников постоянно менялся.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.09.2024, 12:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

В мире Формулы 1 наступило время перемен. Сезон 2024 года оказался необычным: маршрут стал самым длинным в истории, а состав участников постоянно менялся. Некоторые гонщики, такие как Логан Сарджент и Франко Колапинто, были высажены на станциях по пути. А теперь Даниэль Риккардо, один из самых популярных гонщиков паддока, не доберется до пункта А – Абу-Даби.

Решение о замене Риккардо в составе команды Red Bull принято неожиданно, но несомненно поддерживается фанатами гонщика. После неудачного Гран При Сингапура его уволили, что стало неожиданностью только для тех, кто не следил за ситуацией в команде.

Риккардо всегда был любимцем публики благодаря своему оптимизму, чувству юмора и обаянию. Он стал одним из главных персонажей документального сериала Drive to Survive, который популяризировал Формулу 1 в массах. Но последние годы гонщику не удалось достичь успеха на трассе.

Возможно, причина в его широких интересах и участии в различных бизнес-проектах. Риккардо продвигает свои бренды австралийского вина DR3 и молодежной одежды Enchanté, а также организует юниорский картинговый чемпионат DRS. Вместе с тем, его состояние на начало этого года превышало $50 млн.

Хельмут Марко, консультант команды Red Bull, также считает, что Даниэль изменился и не может полноценно пилотировать современные машины Формулы 1. Он утратил свою дерзость и способность совершать зрелищные обгоны.

Теперь Риккардо будет иметь больше времени для своих проектов. Его энергию, оптимизм и обаяние могут найти применение в роли комментатора или в других медийных проектах. Netflix уже выразили готовность продолжать сотрудничество с ним и поддерживать его в любой роли в цирке Формулы 1.

Несмотря на грусть и разочарование фанатов, Риккардо имеет огромную популярность и любовь публики. Его уникальная улыбка и человеческая сторона спорта сделали его иконой Формулы 1. Хоть он и не доберется до пункта А в этом году, его шляпа все же может вернуться на сцену вновь.

Источник

Даниэль Риккардо (73)

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