Гонщики Формулы-1 на обычных автомобилях с обычными шинами - это настоящее золото для телевидения

Финансово Формула-1 находится в прекрасном состоянии. Команды Феррари, Мерседес, Ред Булл, Макларен и Aston Martin оцениваются в миллиарды долларов каждая. В марте я сообщал, что Макс Ферстаппен может заработать до $75 млн (£56 млн) за год, выступая за Red Bull, но теперь появилась информация о его возможном будущем сделке с Aston Martin, в которой ему могут предложить около $100 млн (£75 млн) ежегодно.

В случае перехода, он вновь встретится с аэродинамиком Адрианом Ньюи, который только что присоединился к Aston Martin по контракту на сумму примерно £29 млн в год в течение следующих пяти лет.

Однако я больше думаю о простых болельщиках Формулы-1, которые живут в другом мире, где 'прогресс' означает, что бесплатные прямые трансляции гонок, которые они раньше наслаждались по телевизору, были заменены платным просмотром, который обходится не дешево, особенно если это дети.

Еще одной проблемой, с которой я сталкиваюсь, когда смотрю Формулу-1 по телевизору, жаждущий истинных ощущений, является то, что их, эм, стало гораздо меньше - если вы не в восторге от не-F1 знаменитостей или просто не можете насладиться бесконечными болтовней о шинах, штрафах или политической риторике Формулы-1.

С учетом этого, пришло время для всех 10 команд и 20 гонщиков приложить немного дополнительных усилий на каждом этапе Гран При. Они могут сделать это, участвуя в гонках - за дополнительные очки чемпионата - на идентичных построенных, специфицированных и подготовленных дорожных автомобилях на стандартной резине.