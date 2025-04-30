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Aston Martin DBX S с 716 л.с. усиливает ставки, чтобы бросить вызов самым быстрым в мире внедорожникам.

Aston Martin представил самый мощный внедорожник DBX S с двигателем V8 мощностью 716 л.с., способный разгоняться до 100 км/ч за 3,3 секунды. Ставка на скорость и мощность!
РедакцияР
Редакция
30.04.2025, 02:22·2 мин
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Фото: autoexpress

Автопроизводитель Aston Martin представил свой самый мощный внедорожник - устрашающий DBX S.

Цена новинки начинается от £210 000. Aston Martin DBX S создан для того, чтобы бороться с самыми быстрыми и агрессивными высокопроизводительными внедорожниками на рынке, включая ультрамощные гибриды с возможностью подзарядки, такие как Lamborghini Urus SE и Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, а также варианты на полном электричестве, например Lotus Eletre R.

В основе DBX S лежит знакомый двойной турбированный 4,0-литровый двигатель V8, который теперь предлагает 716 л.с. - увеличение на 19 л.с. по сравнению с уже существующей моделью DBX 707, в то время как крутящий момент остается неизменным и составляет 900 Нм. Прирост достигнут за счет модификаций турбонагнетателей, с новыми внутренностями и более крупными компрессорными колесами от предстоящего суперкара Valhalla. Также внесены изменения в выхлопную систему, с новыми стеклянными выпускными отверстиями в заднем бампере.

Девятиступенчатая трансмиссия, между тем, прошла некоторые обновления калибровки, обещая более тщательно оптимизированные точки переключения и более агрессивные опускания передач. Мощность передается на заднеориентированную систему полного привода, способную разогнать этот 2,2-тонный внедорожник до 100 км/ч всего за 3,3 секунды и развить скорость до 310 км/ч.

Фото: autoexpress

Помимо дополнительной производительности, Aston также представила несколько вариантов экономии веса в ключевых областях. Одним из самых значительных является новая карбоновая крыша, которая снижает вес на целых 18 кг по сравнению со стандартной стеклянной крышей. Это также помогает снизить центр масс автомобиля.

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