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EXLANTIX развивает партнёрские отношения на российском рынке

новый бренд премиальных электрических автомобилей представил четырёхдверное купе ES
РедакцияР
Редакция
31.05.2024, 16:51·2 мин
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Фото: предоставлено пресс-службой

Новый бренд премиальных электрических автомобилей EXLANTIX, старт продаж которого запланирован на лето этого года, объявляет о развитии партнёрских отношений на российском рынке. На первом таком событии, закрытом мероприятии, посвященном тридцатилетию факультета ВШКУ РАНХиГС, гостям академии было представлено четырёхдверное купе ES.  

Участники мероприятия смогли лично познакомиться с моделью EXLANTIX ES, которая станет первой в линейке бренда на российском рынке. Четырёхдверное электрическое купе поступит в продажу уже этим летом и будет доступно для заказа в версии с 800-вольтовой батареей ёмкостью 82 кВт/ч, полным приводом, интеллектуальной пневматической подвеской IAS и 30 технологичными ассистентами ADAS. 

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«Мы благодарим Президентскую академию и факультет ВШКУ за сотрудничество и возможность стать партнёром такого масштабного и знакового мероприятия в самом начале нашего пути на российском рынке. Мы рады представить EXLANTIX ES экспертам отрасли, которые ценят качество, комфорт и инновации. Наш бренд и участников мероприятия объединяет целеустремленность и приверженность принципам постоянного развития и совершенствования», - выступил с благодарственным словом директор Бренда EXLANTIX в России Гу Шуай.

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