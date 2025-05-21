EXLANTIX ET уже в России

Совсем недавно компания EXEED объявила о начале поставок EXLANTIX ET в Россию. Автомобили доступны в официальных дилерских центрах РОЛЬФ. Модель обладает внушительным запасом хода в 1180 километров, разгон от нуля до сотни за 4.8 секунды, экономичный расход топлива — 6.4 литров на 100 пройденных километров, а еще продуманной архитектурой салона с роскошной отделкой и целый список современных технологий комфорта.

В основе ходовой части EXLANTIX ET лежит инновационная силовая установка REEV. Она состоит из двух электромоторов с совокупной мощностью 340 кВт и 1.5-литрового бензинового двигателя. Бензиновый мотор эффективно преобразовывает топливо в электричество, что позволяет гибридному кроссоверу преодолевать до 1180 без подзарядки.

Кроссовер готов к российским зимам и суровым погодным условиям. Ключевые узлы его конструкции, в том числе шасси и подвеска, защищены антикоррозийным покрытием высочайшего качества. Состав продемонстрировал устойчивость к воздействию солевого тумана, превосходящую нормы в 10 раз.

Помимо надежной защиты от коррозии, автомобиль оснащен пакетом “теплых” опций. Подогрев рулевого колеса, зеркал и сидений, лобовое стекло с функцией размораживания, передовая система регулировки температур — все это обеспечивает комфортную езду, даже если за бортом -30°C.

Заряжать EXLANTIX ET можно и при низких температурах — кроссовер поддерживает высоковольтную зарядку на 400В. Сам процесс зарядки осуществляется с помощью интеллектуального зарядного пистолета, встроенного в порт.

Еще одна удобная функция, достойная внимания — автоматическая парковка, которая поддерживает 18 различных сценариев. Кроссовер может самостоятельно осуществить и параллельную парковку, и заехать в карман под 90 градусов.

Вы можете познакомиться с новым гибридным кроссовером EXLANTIX ET в EXEED Центре РОЛЬФ Витебский. Наши специалисты расскажут всё о новинке, продемонстрируют интерьер и работу некоторых опций, помогут сравнить комплектации и разобраться в действующих финансовых программах.

EXEED Центр РОЛЬФ Витебский

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