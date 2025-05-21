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EXEED RX доказал надежность на долгую перспективу

Премиальный кросс-купе EXEED RX подтвердил свой статус одного из самых надежных автомобилей на современном российском рынке. По результатам масштабного ресурсного теста, проведенного журналом «Автопанорама» в рамках национальной премии «ТОП-5 АВТО», модель была признана безусловным победителем в своей категории.
РедакцияР
Редакция
21.05.2025, 21:06·2 мин
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Фото: предоставлено пресс-службой

Что позволило EXEED RX завоевать признание экспертов?

Комплексные тесты. Автомобиль прошел ряд жестких испытаний в различных дорожных и климатических условиях. Смог продемонстрировать высокую надежность и долговечность всех систем.

Премиальное качество. Элегантный дизайн, высокое качество заводской сборки, сбалансированные характеристики и передовое технологическое оснащение — все это помогло кросс-купе уверенно справиться с испытаниями в различных условиях.

Оптимальное соотношение цены и качества. EXEED RX предлагает современное технологическое оснащение, салон с продуманной архитектурой, уникальный футуристический дизайн и инновационные функции по разумной цене.

Эксперты высоко оценили износостойкость ключевых агрегатов, материалов отделки интерьера и экстерьера, электронных узлов. Всё это позволило кросс-купе завоевать неоспоримое первенство в специальной категории.

Победа EXEED RX в номинации «Ресурсный тест» – это триумф не только модели, но и всего бренда. Команда EXEED продолжает активно развиваться и создавать автомобили, которые отвечают самым высоким требованиям современных автолюбителей.

Вы можете познакомиться с EXEED RX в Санкт-Петербурге, в центре официального дилера EXEED РОЛЬФ Витебский. Наши специалисты расскажут о доступных комплектациях, технических характеристиках, особенностях оснащения, а также о действующих условиях на покупку.

EXEED Центр РОЛЬФ Витебский

Адрес: г. Санкт-Петербург, Витебский проспект, д. 17, корп. 6

Тел: +7 812 320 00 19

 

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