Рынок автомобилей в Европе снова начал активно восстанавливаться

Эксперты аналитического агентства «Автостат» поделились статистикой продаж новых автомобилей в Европе. В прошлом месяце было реализовано 1 025 290 новых машин, что свидетельствует о увеличении спроса на 0,4% по сравнению с прошлым годом.

С начала текущего года жители Европы приобрели уже 7 906 191 новых автомобилей. Рост продаж за этот период составил 3,9%. В топ-5 популярных марок четыре представителя - европейские компании. Лидером по-прежнему остается Volkswagen с продажами в 107 904 автомобиля, что на 5,6% меньше, чем год назад. На втором месте Toyota с результатом в 74 761 машин.

Популярность японского бренда в РФ продолжает расти, спрос увеличился на 14,4% в июле. Третье место в списке занимает премиальная компания BMW – 63 708 проданных машин и рост продаж на 12,3%. Skoda расположилась на четвертой позиции с объемом продаж в 59 565 автомобилей (+3,3%).

Замыкает пятерку лидеров Audi – 59 013 проданных машин, что на 2,5% меньше, чем годом ранее.

Фото: Carsweek.ru

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