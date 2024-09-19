Как Evoluto «почти искривил» шасси F355, чтобы найти слабые места и устранить их с помощью углерода

Restomods в мире автомобилей - это настоящее искусство баланса. Мастерски выполненные тюнинг-проекты приносят удовольствие и радость, но слишком глубокие изменения могут вызвать споры и недовольство. Однако компания DRVN Automotive кажется нашла идеальное решение в своем первом рестомоде - 355 от Evoluto.

DVRN Automotive - группа брендов из Великобритании, которая много лет сотрудничает с крупными производителями для разработки и производства автомобилей. Впервые они решили создать продукт под собственным брендом Evoluto Automobili.

“Все автомобили - это вопрос личных предпочтений, не так ли?” - поделился генеральный директор DRVN Iain Muir с Motor1. “И всегда найдутся любители классики, которые не хотят изменений в машине. Мы поручили дизайн Иэну Каллуму”.

Иэн Каллум - легенда автомобильного мира, автор дизайна таких икон, как оригинальный Aston Martin Vanquish и Jaguar F-Type, он также владеет собственной студией Callum Designs.

“Он один из величайших дизайнеров автомобилей всех времен”, - отметил Мюр. “Когда мы проводили совещания по дизайну с ним, он показал, что F355 был изначально очень красивым автомобилем”.

355 от Evoluto больше напоминает “F355 Plus”, чем полностью новую модернизацию иконы 1990-х. Основные черты дизайна остались неизменными. Есть по-прежнему раскрывающиеся фары и четыре красивых, круглых фонаря. Самые заметные изменения произошли сзади: кластер фонарей и диффузор были переработаны. Колеса - новые, разделенные пятью спицами, 19-дюймовые, с огромными тормозами Brembo.

Более внимательный взгляд позволяет заметить больше изменений. Появились дополнительные вентиляционные отверстия над фарами и на задних колесных арках для увеличения воздушного потока. Воздухозаборники для двигателя увеличены. Кузов стал шире на 1,5 дюйма, что дало автомобилю более агрессивный вид.

“Но он все еще мгновенно узнаваем как 355”, - добавил Мюр.

Хотя внешние улучшения в основном довольно скрытные, внутренние изменения гораздо более радикальные. DVRN использует донорскую машину для сохранения оригинального VIN, разбирая ее до голого стального шасси и исправляя любые недочеты. Затем добавляется структурный углеродный волокно для улучшения жесткости.

“Наша команда дизайна и инженерии прогнала шасси через программное обеспечение для инженерного анализа на компьютере и виртуально изгибала его, чтобы определить точки максимальной жесткости и слабые места на шасси, используя технологии, недоступные в прошлом”, - рассказал Мюр. “Это выявило несколько областей в автомобиле, которые мы хотели улучшить в части жесткости”.

Эти области укреплены и соединены с панелями из структурного углеродного волокна, созданными для идеальной посадки на оригинальном шасси. Панели находятся, например, на задней перегородке, порогах и даже заднем бампере. Панель из углерода, удерживающая фонари, теперь является структурной частью шасси, также как и крышка заднего багажника. Крутая жесткость увеличилась на 23%, говорит Мюр.

Тем временем весь автомобиль все еще на 220 фунтов легче стандартной F355, что дает сухую массу 2755 фунтов. Это стало возможным благодаря широкому использованию углеродного волокна для кузовных панелей.

“Все, кроме базового шасси, включая крышу и задние боковые стойки, - это [углеродное волокно]”, - говорит Мюр. “Бамперы, двери, крылья и все внутренние панели - все из углерода”.

Несмотря на все углеродные детали, Мюр говорит, что большая часть снижения веса можно отнести к переосмысленному интерьеру. Хотя внешне 355 выглядит как оригинальный автомобиль, салон был полностью переработан и модернизирован.

“В интерьере нет ни одной оригинальной детали”, - говорит Мюр. “Это все совершенно новое, за исключением [инструментальной] панели. И это все из углеродного волокна. Мы сделали это по двум причинам: легкость и прочность. Но также мы хотим, чтобы каждый автомобиль мог быть уникальным для клиентов”.

Привод также прошел серьезное обновление. Иконический пятивентильный 3,5-литровый V-образный 8-цилиндровый двигатель все еще присутствует, но он практически полностью новый.

“В двигателе более 200 новых компонентов, мы портировали голову для увеличения воздушного потока и установили систему катушек зажигания на свечах”, - говорит Мюр. “Мы переработали и переконструировали многие компоненты”.

Результат - 414 лошадиных сил на динамометре, примерно на 100 лошадиных сил больше, чем у заводского двигателя. Достаточно для автомобиля, вес которого меньше, чем у совершенно нового GR86. Но это еще не все. DVRN планирует предложить дополнительное обновление до 500 л.с. для клиентов, которые хотят еще больше мощности.

“Это изменения еще более обширные”, - говорит Мюр. “Мы увеличиваем объем двигателя до 3,9 литра и устанавливаем новые поршни”.

Каждый 355 от Evoluto будет поставляться стандартно с шестиступенчатой механической коробкой передач, соответствующей заводской спецификации F355. Ничего внутри или снаружи не модифицируется.

“Что касается коробки передач, мы не вносим в нее никаких изменений”, - говорит Мюр Motor1.

С начальной ценой в £695 000 (около $922 000), плюс стоимость донорской машины, 355 от Evoluto дороже, чем большинство новых Ferrari. Тем не менее, заинтересованные покупатели уже направляются в список ожидания для запланированной партии из 50 автомобилей.

“На данный момент мы принимаем больше заявок, чем можем обработать, что прекрасно”, - говорит Мюр. “Отзывы от клиентов были фантастическими”.

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