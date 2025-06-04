Оценки безопасности автомобилей Euro NCAP подвергнуты значительной четырехступенчатой переделке

Комплексная переработка рейтингов безопасности Euro NCAP приведет к замене текущих оценок на рейтинги по 'четырем столпам безопасности' – безопасное вождение, предотвращение столкновений, защита от столкновений и безопасность после столкновения – уже с наступлением следующего года.

Euro NCAP пересмотрит многие из своих существующих протоколов тестирования в соответствии с четырьмя новыми категориями, но будут внедрены и новые протоколы, особенно в области оценки систем помощи водителю (ADAS).

Мы поговорили с техническим менеджером Euro NCAP по ADAS/AD, Адриано Палао, во время тестирования Renault 5 в MIRA, и он рассказал нам, зачем нужны изменения.

“Мы очень внимательно относимся к внедрению сценариев в оценку, которые могут произойти в реальной жизни,” - сказал он, “но есть недостающие элементы, и у нас все еще есть место для улучшений.

“Мы начали работу над повышением надежности около двух с половиной лет назад, поскольку нам было важно понять, насколько чувствительны наши тесты к малейшим изменениям. Что происходит, если вы немного сдвинете автомобиль влево или вправо? Что произойдет в сценарии, который должен был быть полностью свободен от объектов, если внезапно появится автомобиль рядом с основной целью? Эти маленькие вариации фактически имеют огромное влияние на производительность ADAS,” - утверждает он.