Впервые с 2022 года «Патриот» получит долгожданную опцию: легендарные внедорожники УАЗ ждут обновления

Ульяновский автомобильный завод начал испытания и адаптацию новой автоматической коробки передач для внедорожников УАЗ «Патриот» и «Пикап». Как сообщает портал Autonews со ссылкой на информированный источник, предприятие возобновляет работу с автоматическими трансмиссиями после трехлетнего перерыва.

Собеседник издания уточнил, что на текущем этапе специалисты завода выполняют полный комплекс работ по внедрению агрегата: проводится калибровка и испытания новой коробки. По его словам, обновленная трансмиссия по своим параметрам и эксплуатационным характеристикам соответствует ранее используемым на заводе решениям европейской компании Punch, которые были доступны до 2022 года.

В вопросе выбора поставщика УАЗ последовал примеру «АвтоВАЗа»: автоматические коробки для ульяновских внедорожников будет поставлять один из крупнейших китайских производителей трансмиссий. Однако появления серийных моделей с новым «автоматом» в продаже придется ждать — по данным источника, автомобили с АКПП поступят на рынок не ранее 2028 года.

В пресс-службе Ульяновского автозавода подтвердили проведение работ по интеграции новой автоматической трансмиссии, отметив, что детали проекта пока не раскрываются.

Стоит напомнить, что выпуск моделей УАЗ «Патриот» и «Пикап» с автоматической коробкой передач был остановлен в декабре 2022 года. Тогда в официальных ценовых списках появилась отметка о временной недоступности данных модификаций. После завершения производства у дилеров оставался ограниченный запас автомобилей с АКПП.

Главной причиной прекращения выпуска этих версий стала невозможность импорта шестиступенчатой трансмиссии Punch Powerglide 6L50, которая поставлялась из Франции. Введение европейских санкций сделало дальнейшие поставки агрегатов невозможными.

Отметим также, что в конце февраля Ульяновский автозавод сообщил об успешном завершении зимней калибровки новых автомобилей с 2,0-литровым дизельным двигателем. Уже в 2026 году этот мотор начнет устанавливаться на основные модели завода: «Патриот», «Пикап» и «Профи».

Автор: Иван Бахарев