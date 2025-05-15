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Представлен серийный суперкар De Tomaso P72 – вот это да!

De Tomaso P72: долгожданная серийная версия спортивного автомобиля. V-образный восьмицилиндровый двигатель, углеродное волокно, эксклюзивный дизайн. Поставки намечены на конец года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.05.2025, 09:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В 2019 году De Tomaso представила спортивный автомобиль P72, который поразил своим дизайном. После долгого перерыва в производстве, компания планирует выпустить всего 72 экземпляра De Tomaso P72. После первоначального анонса в 2019 году, шумиха вокруг этого автомобиля стихла, но сейчас стало известно, что серийная версия De Tomaso P72 наконец-то готова.

Автомобиль сохраняет гладкий внешний вид и интересный интерьер, которые были представлены в концепте два года назад. Под капотом P72 установлен V-образный восьмицилиндровый двигатель, работающий с механической коробкой передач. Первые поставки этого суперкара запланированы на конец текущего года.

Фото: Carsweek.ru

P72 построен на платформе из углеродного волокна. Несмотря на заявления о том, что это совершенно новый автомобиль, появились слухи о том, что его базу составляет та же архитектура, что и у другого суперкара Apollo Intense Emozione. Интересный факт: оба автомобиля разработал один и тот же человек. Кузов De Tomaso P72 выполнен из углеродного волокна, имеет покатые крылья, глубокие боковые воздухозаборники и дизайн, вдохновленный гоночными автомобилями 1960-х годов.

Важно отметить, что салон De Tomaso P72 не оснащен сенсорными экранами, а информационно-развлекательной системы вообще нет.

Фото: Carsweek.ru

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