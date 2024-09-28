АвтоВАЗ собирается поразить россиян дизайном новой модели «Лада». «Это будет бомба».

Новый кроссовер на базе LADA Vesta будет совершенно уникальным по дизайну. Вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу, Дмитрий Костромин, назвал его просто «бомбой», которая удивит всех своим внешним видом. Он также отметил, что автомобиль максимально современен и привлекателен для потребителей.

Костромин подчеркнул, что компания стремится предложить рынку продукт, который будет отличаться от традиционных моделей ВАЗ. Он выразил надежду на то, что новый кроссовер сразу же завоюет долю рынка, взяв ее у китайских производителей.

Согласно информации из инсайдерского Telegram-канала «Русский автомобиль», проект создания кроссовера на платформе LADA Vesta приближается к завершающей стадии разработки. В ближайшие месяцы планируется завершить создание кузова новой модели.

По словам источников, новый кроссовер получит характерные Х-образные выштамповки, но они будут менее выраженными, чем на текущей LADA Vesta. Также на крышке багажника будет установлен «монофонарь» — световая полоса, соединяющая задние фонари на крыльях.

Что касается технических характеристик, информации о конкретной комплектации пока нет. Однако по неподтвержденным данным, рассматривается возможность установки китайского турбомотора мощностью 150 л.с. с вариатором передач.

Название для новой модели также пока не утверждено. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил ранее, что имя для кроссовера еще не выбрано. Возможно, компания объявит конкурс для определения окончательного названия для своего будущего автомобиля.