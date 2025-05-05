Им не страшны годы и реагенты: рейтинг автомобилей, которые практически не гниют

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В мире автомобилей есть модели, которые способны сохранить свою привлекательность и надёжность на протяжении десятилетий. Некоторые машины даже спустя годы остаются свежими и крепкими, не поддаваясь коррозии.

Volvo S60

Кузова шведских седанов и универсалов Volvo S60 конца 90-х и начала 2000-х годов продемонстрировали невероятную стойкость к ржавчине. Даже спустя десятилетия автомобили этой модели выглядят как новые благодаря заводской оцинковке и высококачественному лакокрасочному покрытию.

Audi A6 (C5 и C6)

Модели Audi A6 (C5 и C6) являются одними из самых долговечных на вторичном рынке. Немецкие автомобили этой серии, прошедшие процедуру горячего цинкования, способны прослужить десятилетия, не подвергаясь коррозии. Помимо этого, Audi A6 радует владельцев отличной динамикой, высоким качеством сборки и комфортом.

Volkswagen Passat (B6 и B7)

Немецкий флагман среднего класса Volkswagen Passat (B6 и B7) уверенно держит марку благодаря своей стойкости к коррозии. При правильном уходе и избегании повреждений лакокрасочного покрытия, этот автомобиль сохраняет свой внешний вид на долгие годы. Просторный салон, высокий уровень безопасности и традиционная надёжность делают Passat отличным выбором как для города, так и для трассы.

Renault Megane (II и III поколения)

Французская модель Renault Megane (II и III поколения) не только популярна в России за свою неприхотливость, но также отличается превосходной антикоррозионной стойкостью. При отсутствии серьёзных повреждений кузов этой машины остаётся в отличном состоянии даже спустя многие годы, что делает Megane одной из самых надёжных моделей своего класса.

BMW 5 серии (E60)

BMW 5 серии в кузове E60 можно назвать одним из самых устойчивых к коррозии автомобилей своего времени. Даже спустя 15–20 лет машины этой модели выглядят превосходно, не имея «рыжиков» и гнилых участков. Это достигается не только за счёт цинкового покрытия, но и благодаря высоким стандартам сборки, что делает BMW 5 серии E60 по-прежнему уважаемым участником дорожного движения.