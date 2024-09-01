Маленькие копии Rolls-Royce и Maybach смотрятся очень мило

Тем не менее в мире китайских автомобилей до сих пор можно найти странные и экстравагантные модели, среди которых крошечные копии Rolls-Royce Phantom и Mercedes-Maybach GLS выглядят особенно любопытно.

Фото: Carsweek.ru



Недавно на китайской социальной сети Weibo появились фотографии двух удивительных автомобилей.

Похоже, что это дуэт был представлен на небольшой автомобильной выставке в стране и привлек внимание, стоя рядом с другими миниатюрными транспортными средствами, напоминающими японские kей-кары.

Мини-копия Phantom, несомненно, выглядит наиболее интригующе. Как и оригинал от Rolls-Royce, маленький автомобиль оснащен массивной передней решеткой с хромированной отделкой, хотя ему не хватает всемирно известной статуэтки Spirit of Ecstasy. На обеих сторонах решетки находятся фары, схожие по форме с фарами Phantom, но с иным, синим свечением, которое делает их внешний вид довольно дешевым. Кроме того, был установлен комплект маленьких светодиодных дневных ходовых огней.



