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Маленькие копии Rolls-Royce и Maybach смотрятся очень мило

Китайские автомобили продемонстрировали значительное усовершенствование за последние пять лет, улучшив качество производства, дизайн и технологии.
РедакцияР
Редакция
01.09.2024, 18:52·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Тем не менее в мире китайских автомобилей до сих пор можно найти странные и экстравагантные модели, среди которых крошечные копии Rolls-Royce Phantom и Mercedes-Maybach GLS выглядят особенно любопытно.

 

Фото: Carsweek.ru


Недавно на китайской социальной сети Weibo появились фотографии двух удивительных автомобилей.

Похоже, что это дуэт был представлен на небольшой автомобильной выставке в стране и привлек внимание, стоя рядом с другими миниатюрными транспортными средствами, напоминающими японские kей-кары.

Мини-копия Phantom, несомненно, выглядит наиболее интригующе. Как и оригинал от Rolls-Royce, маленький автомобиль оснащен массивной передней решеткой с хромированной отделкой, хотя ему не хватает всемирно известной статуэтки Spirit of Ecstasy. На обеих сторонах решетки находятся фары, схожие по форме с фарами Phantom, но с иным, синим свечением, которое делает их внешний вид довольно дешевым. Кроме того, был установлен комплект маленьких светодиодных дневных ходовых огней.


 

Фото: Carsweek.ru

 

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Китайские автомобили (137)Rolls-Royce (21)Maybach (5)

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