ESTEO стал лидером среди премиальных гибридных автомобилей в первый месяц продаж

В целом за месяц дилерская сеть ESTEO продемонстрировала значительный для своего сегмента результат, реализовав 1516 автомобилей всей модельной линейки, включая модели EXLANTIX ET8, обновленный EXLANTIX ET и ESTEO V27, продажи которых стартовали только в начале августа 2026 года.

При этом именно гибридное направление стало ключевым результатом первого месяца продаж. За отмеченный период в России было поставлено на учет 933 гибридных автомобиля ESTEO – показатель, который вывел бренд на первое место по объему продаж среди премиальных гибридов.

EXLANTIX ET8

Основным драйвером спроса стала модель ESTEO V27. Новый гибридный внедорожник уверенно заявил о себе на российском рынке сразу после старта продаж: менее чем за месяц число поставленных на учет автомобилей составило 348 единиц. Столь быстрый отклик рынка говорит о высокой востребованности философии ESTEO - создавать автомобили, в которых передовые технологии, впечатляющая динамика и повседневная практичность объединяются с характером современного премиального автомобиля.

Являясь новым игроком рынка, ESTEO показал уверенное начало продаж на первом этапе своего развития и ставит перед собой амбициозные цели укрепления лидерства в сегменте.

EXLANTIX ET

На упомянутые модели также действуют выгодные программы приобретения, включая государственную программу поддержки автомобилей на новых источниках энергии (NEV), предусматривающую фиксированную выгоду в размере 925 000 рублей. Оформить заказ, а также пройти тест-драйв и ознакомиться с актуальным модельным рядом автомобилей ESTEO | EXLANTIX можно уже сегодня в официальном дилерском центре ESTEO ЦЕНТР У СЕРВИС+ ЮГ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, 30 – й км Симферопольского шоссе вл.1 стр.4 +7 (495) 266 – 77 – 83 или воспользовавшись удобным цифровым сервисом на официальном сайте https://esteo-uservice.ru

ESTEO — новый премиальный автомобильный бренд, представленный на российском рынке в рамках глобального стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo в апреле 2026 года.

Философия бренда строится на создании высокотехнологичного пространства, где интеллектуальные системы, эргономика и безопасность становятся естественной частью жизни владельца. Модельный ряд ESTEO включает как инновационные автомобили на новых источниках энергии (NEV), так и современные модели с двигателями внутреннего сгорания, отличающиеся выразительным дизайном и высочайшим уровнем исполнения.