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Как сказал Эстебан Окон: "Я сам всё испортил"

Квалификация Haas F1 в Бахрейне: Окон разбил машину, Берман - худшее время. Гонщики делятся разочарованием и надеждами на гонку.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.04.2025, 22:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

Неудачно сложилась квалификация в Бахрейне для команды Haas F1. Во время отборочных заездов пилоты команды столкнулись с трудностями. Эстебан Окон разбил машину, заняв 14-е место, в то время как Оливер Берман продемонстрировал худшее время и финишировал на 20-й позиции.

Эстебан Окон, заняв 14-ю строчку на стартовой решётке, поделился своими эмоциями: «Хочу извиниться перед командой. Сегодня я сам всё испортил. Думаю, мы могли провести квалификацию гораздо успешнее, но я допустил ошибку, чего обычно не бывает в моей практике квалификации. Слишком сильно нажал на газ во втором повороте и вылетел вне трассы. Я разочарован своим выступлением сегодня. Команде придётся восстанавливать машину, но я знаю, что наши ребята с этим справятся отлично, и я буду готов стартовать в гонке».

Оливер Берман, занявший 20-е место, объяснил причины неудачного выступления: «Чисто проехать круг не удалось. На протяжении всего уик-энда я сталкивался с проблемой блокировки передней оси, и в квалификации эта затруднение вновь возникло. Когда у тебя такие проблемы, очень сложно почувствовать себя уверенно за рулём, и, к сожалению, я не смог показать хороший результат. По результатам второй практики в пятницу машина выглядела неплохо, но с увеличением скорости я сталкивался лишь с ухудшением ситуации. Без уверенности в автомобиле невозможно продемонстрировать хорошее время, что довольно раздражает. Но посмотрим, что удастся показать в гонке».

Источник

Эстебан Окон (69)Оливер Берман (26)Haas F1 Team (140)

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