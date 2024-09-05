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Эндрю Шовлин о потере Льюисом много времени в Parabolica

Льюис Хэмилтон продемонстрировал шестое время в квалификации Гран При Италии в Монце. Однако после завершения сессии он был раздосадован ирреально, что упустил возможность выиграть поул.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.09.2024, 17:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Льюис Хэмилтон продемонстрировал шестое время в квалификации Гран При Италии в Монце. Однако после завершения сессии он был раздосадован ирреально, что упустил возможность выиграть поул. Главный инженер команды Mercedes по гоночной деятельности, Эндрю Шовлин, высказался о произошедшем, отметив, что по данным GPS Хэмилтон имел все шансы оказаться, как минимум, на первой линии старта, но сорвал свой круг в повороте Parabolica.

«Я несомненно уверен, что мы могли справиться гораздо лучше, - поделился Шовлин. - Причина разочарования Льюиса вполне очевидна, достаточно лишь взглянуть на данные GPS. Перед последним поворотом он уступал Ландо Норрису всего половину десятой секунды, что было бы достаточно для завоевания поула. Однако в последнем повороте Льюис не справился с задачей и потерял много времени. Без этого он легко мог бы оказаться на первой линии старта, а возможно, и бороться за поул».

Также схожая история сложилась с пилотом Джорджем Расселлом. Он также был близок к Норрису практически до последнего поворота и справился с ним немного лучше Хэмилтона, что позволило ему взять третью позицию.

«В последнее время мы становимся свидетелями схваток за первую линию старта среди семи-восьми машин, чьи результаты разнятся всего на две десятых секунды. При таком близком состоянии дел все и вправду зависит от того, как гонщику удастся сложить круг», - добавил Шовлин.

Льюису безусловно обидно, ведь он показал отличную скорость во второй части квалификации, но не смог завершить круг на нужном уровне в финальной попытке, что привело к его падению на шестую позицию. Это лишний раз демонстрирует, насколько плотными стали результаты в формуле-1».

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