Электромобиль BYD Dolphin Plus стал первым, получившим пять звезд в краш-тестах Latin NCAP.

Электромобиль BYD Dolphin Plus стал первым автомобилем в мире, который получил максимальное количество баллов в краш-тесте от Latin NCAP. Таким образом, BYD стала первой китайской автомобильной компанией, чьи машины получили самый высокий рейтинг в программе оценки безопасности для стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Краш-тест BYD Dolphin Plus. Фото Latin NCAP Фото: Автоновости Дня

В стандартной комплектации автомобиля BYD Dolphin Plus уже есть семь подушек безопасности, система контроля устойчивости ESC и набор систем помощи водителю ADAS. Результаты краш-теста показали, что электромобиль получил 92,6% защиты взрослых пассажиров и 93,17% защиты детей. Оценка за защиту пешеходов и других участников движения составила 77,03%.

BYD Dolphin Plus получил максимальное пяти звездный рейтинг от Latin NCAP, успешно пройдя испытания на различные виды столкновений, а также на работу различных систем безопасности, включая экстренное торможение и обнаружение слепых зон.

«Dolphin Plus продемонстрировал хорошие результаты с устойчивой конструкцией и хорошей защитой груди взрослого человека при лобовом столкновении. Модель также показала хорошие показатели по боковой защите, однако имеется некоторое улучшение, которое может быть сделано в защите в случае столкновения с препятствием. Защита детей-пассажиров оценивается как хорошая, а системы ADAS демонстрируют высокую эффективность. Защита пешеходов может быть улучшена, однако при использовании AEB VRU, она показывает хорошие результаты», - говорится в заявлении, опубликованном Latin NCAP.

В Latin NCAP подчеркнули, что пятизвездное рейтингование BYD Dolphin Plus стало важным событием для автомобильного рынка Латинской Америки и Карибского региона, учитывая длительную критику китайских автомобилей за низкие результаты в краш-тестах.

Несколько месяцев назад новый пикап Mitsubishi L200, известный также как Triton, произведенный в Таиланде, также получил пятизвездный рейтинг за безопасность в краш-тестах Latin NCAP. Подробности об этом событии были представлены в автомобильных новостях дня.