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Opel Vivaro превратился в электрический фургон со спортивным дизайном

Электрический Opel Vivaro Electric Sportive: спортивный дизайн, пробег до 352 км, нагрузка до 1 тонны, цена от 4,42 млн рублей. Черная графика, цифровое зеркало, 2-зонный климат-контроль.
А
Антон Звонкий
03.04.2025, 16:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Opel анонсировала новинку - электрический Vivaro Electric Sportive. Автомобиль представлен в версиях фургон и двойная кабина, стоимость которых составляет 48 500 и 51 500 евро соответственно, что примерно равно 4,42 и 4,7 миллиона рублей.

Длина автомобиля составляет 4,98 метра. Vivaro Electric Sportive имеет спортивный дизайн и обширный выбор опций. Автомобиль оснащен 136-сильным электромотором и батареей емкостью 75 кВт-ч, позволяющей проехать до 352 километров. Для зарядки до 80 процентов потребуется всего 45 минут.

Модификацию Sportive можно отличить по черной графике с желтыми элементами, темному оформлению салона и легкосплавным дискам на 17 дюймов. Среди опций - цифровое зеркало заднего вида, 2-зонный климат-контроль, навигация с 10-дюймовым экраном и различные "теплые" опции.

Vivaro Electric Sportive способен выдерживать нагрузку до одной тонны, утверждает производитель.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем появилась информация о том, что автомобиль "Газель" был преобразован в скорую помощь для передвижения по бездорожью.

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