Opel Vivaro превратился в электрический фургон со спортивным дизайном

Компания Opel анонсировала новинку - электрический Vivaro Electric Sportive. Автомобиль представлен в версиях фургон и двойная кабина, стоимость которых составляет 48 500 и 51 500 евро соответственно, что примерно равно 4,42 и 4,7 миллиона рублей.

Длина автомобиля составляет 4,98 метра. Vivaro Electric Sportive имеет спортивный дизайн и обширный выбор опций. Автомобиль оснащен 136-сильным электромотором и батареей емкостью 75 кВт-ч, позволяющей проехать до 352 километров. Для зарядки до 80 процентов потребуется всего 45 минут.

Модификацию Sportive можно отличить по черной графике с желтыми элементами, темному оформлению салона и легкосплавным дискам на 17 дюймов. Среди опций - цифровое зеркало заднего вида, 2-зонный климат-контроль, навигация с 10-дюймовым экраном и различные "теплые" опции.

Vivaro Electric Sportive способен выдерживать нагрузку до одной тонны, утверждает производитель.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем появилась информация о том, что автомобиль "Газель" был преобразован в скорую помощь для передвижения по бездорожью.