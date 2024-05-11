BMW iX 2026 года будет украшен роскошной светящейся решеткой - вот что нового!

В прошлом году бренд BMW радует увеличением продаж своих электромобилей - количество проданных машин выросло на 92 процента по всему миру. Чтобы увеличить эту цифру, кроссовер iX получит модернизацию, которая повысит его мощность и запас хода, несмотря на сохранение его уникального внешнего вида.

Фото: Carsweek.ru

По информации западных шпионов, огромная решетка радиатора iX будет немного изменена, а передняя часть автомобиля будет обновлена с помощью пакета освещения BMW Iconic Glow.

В отличие от других роскошных моделей BMW, таких как 7-Series и X7, кроссовер iX останется верен своему дизайну, вместо того чтобы перейти на двухъярусную компоновку фар. Однако он получит новые дневные ходовые огни, чтобы соответствовать другим обновленным моделям бренда.

Переделанный бампер получит новые воздухозаборники, делая внешность iX более энергичной. Внешние зеркала также обновятся, хотя снимки шпионских прототипов не позволяют увидеть значительные изменения.

Основные изменения нового iX будут происходить в технической части, которые, хоть и будут скрыты от глаз, будут явно указываться на новых машинах посредством значков. Модель iX xDrive45 заменит xDrive40, а xDrive60 заменит xDrive50.

Фото: Carsweek.ru

Ранее упоминалось, что внедорожники BMW становятся всё более популярными, в то время как создание пикапа выходит за рамки интересов бренда. Тем не менее, в 2019 году был представлен концепт пикапа на базе X7. Растущий спрос на внедорожники, такие как Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser, может побудить BMW разработать свой собственный прочный внедорожник. В качестве потенциальных моделей для серьезного обновления рассматриваются X3 и X4.