Porsche: "Электрические автомобили - не единственное зеленое решение"

Европейским лидерам необходимо взглянуть дальше электромобилей, чтобы избежать разногласий с производителями автомобилей в достижении климатических целей, заявила глава закупок Porsche Барбара Франкель.

Выступая на саммите Financial Times Future of the Car в Лондоне на этой неделе, Франкель заявила, что хотя Porsche поддерживает Евросоюз в "интенсивном стремлении" к достижению целей Парижского соглашения, ограничиваться только электрокарами означает риск разногласий с автомобильной индустрией.

"Для них единственным решением является переход к электромобильности, и когда вы также пытаетесь продвигать другие технические решения, которые могут быть устойчивыми, но также нравятся потребителям, следует ли индустрия общей цели ЕС?" - сказала она.

Porsche является ведущим пионером в области устойчивых электротоплив, которые могут приводить в движение поршневые двигатели без выбросов в атмосферу, однако они до сих пор не получили широкой поддержки.

"Это то, где нам нужно строить мосты", - сказала Франкель. "Мы не теряем из виду нашей конечной цели, но между тем нам нужно оставаться конкурентоспособными и работать над нашим существующим техническим портфелем, потому что это то, что покупают потребители."

Porsche участвует в пилотном проекте по производству синтетического топлива в Чили, совместно с другими компаниями, включая немецкую технологическую фирму Siemens. Это часть усилий по демонстрации того, что это топливо, способное сократить выбросы в атмосферу до 90 процентов, но использующее существующую сеть заправочных станций, может продлить жизнь поршневым двигателям. На данный момент все еще идет на небольшом масштабе, заправляя гоночные автомобили Porsche Cup, но разрабатываются планы для строительства больших заводов.