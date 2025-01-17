Принятие электромобилей зависит от новых технологий, которые облегчают жизнь

Перспективные технологии являются ключом к привлечению большего количества людей к электромобилям, маня водителей к транспортным средствам, которые интегрируются в их жизнь способом, недоступным для автомобилей с внутренним сгоранием, заявил Брайан Ченс, руководитель направления "Будущее мобильности" в аналитической компании Ernst & Young (EY).

Ченс рассказал Auto Express, что появление так называемых автомобилей с программно-определенными функциями, аналогичных iPhone, где программное обеспечение представляет собой интегрированный стек, а не отдельные системы, открывает для электромобилей новые технологические возможности.

“Например, Tesla и BYD разработали автомобиль с программно-определенными функциями,” - пояснил он. “С этим приходит огромное технологическое развитие, огромная связанность, возможность для автомобиля подключаться к сети, к городу, к другим транспортным средствам и т.д., улучшая, например, безопасность. Для потребителя привлекательным станет передовое технологическое обеспечение.”

Он предсказал, что, наряду с реальной паритетной ценой для технологий батарей, тот факт, что электромобили более передовые и способны встраиваться в более умное будущее с лучшей интеграцией в дома, города и другие транспортные средства, поможет им достичь точки перелома в принятии.

Он продолжил: “Если подумать о системах безопасности, которые предоставляет автомобиль с программно-определенными функциями, вы не ограничены только своей когнитивной способностью для безопасности в автомобиле. Вы также полагаетесь на код, на миллионы и миллионы проеханных миль другими, чтобы распознать опасность. Так что есть элемент безопасности.