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Вдохновленный и энергичный Элбон: "Я мотивирован и заряжен как никогда"

После серии аварий на предыдущих Гран При, команда Williams столкнулась с вызовом, однако сумела довезти обе машины до Лас-Вегаса. Гонщики надеются ответить на вызов хорошими выступлениями...
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.11.2024, 14:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

После серии аварий на предыдущих Гран При, команда Williams столкнулась с вызовом, однако сумела довезти обе машины до Лас-Вегаса. Гонщики надеются ответить на вызов хорошими выступлениями...

Алекс Элбон: «Последние три недели были нелёгкими для нашей команды, но есть позитивные моменты, которые мы можем перенести из Бразилии на оставшиеся гонки, начиная с Вегаса.

У нас появился шанс вернуться в борьбу, восстановившись после одного из самых сложных уик-эндов для Williams за всё время моей работы здесь. Мы готовы продемонстрировать всем нашу силу и показать, на что способны не только в оставшихся трёх гонках, но и в долгосрочной перспективе.

Я полон решимости и энергии, готов отблагодарить команду за их усердную работу хорошим результатом».

Франко Колапинто: «Гонка в Бразилии оказалась непростой для нас, но такое случается в мире автоспорта. Полученный опыт на прошлой гонке поможет мне как гонщику и как личности. Сейчас пришло время продемонстрировать нашу стойкость и продолжить борьбу на трёх оставшихся этапах сезона.

Весь персонал команды приложил максимум усилий, чтобы мы смогли завершить сезон безукоризненно. Хоть я и принял участие всего лишь в шести гонках, я уверен в своих силах и доверяю своей команде, этим замечательным людям вокруг меня. До конца сезона осталось провести ещё три заезда, три возможности заработать очки. Мы будем бороться до самого финиша в Абу-Даби, ведь всё ещё может измениться».

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