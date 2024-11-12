Топ-10 надежных автомобилей 2024 года по версии экспертов WhatCar

Великобритания определила самые надежные автомобили. Лидером по результатам исследования WhatCar и MotorEasy стал Lexus NX, выпускавшийся с 2014 по 2021 год. Его надежность оценили на отметке в 100%.

На втором месте оказался Toyota Aygo X. Производство этой модели началось в 2021 году, и автомобили по-прежнему производятся. За два года ни один владелец этого японского автомобиля не потребовал посещения автосервиса. Это также 100%. Бронзовый призер - Mini Countryman, выпускавшийся в период с 2017 по 2024 год.

На четвертой строчке эксперты разместили Audi Q2 (2016 год выпуска - настоящее время). Пятое место занял Kia Picanto (2017-2024 год выпуска). Lexus ES (2018 год выпуска - настоящее время) признан шестым по надежности. Завершает первую пятерку Porsche 718 Boxster / Cayman (начало производства в 2016 году).

В топ-10 также вошли Skoda Octavia на бензине (2013-2020 год выпуска), Mini-кабриолет (2016-2024 год выпуска) и электрический кроссовер Tesla Model Y (2021 год выпуска - настоящее время).

Фото: Carsweek.ru

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