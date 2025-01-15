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Возможные причины закрытия бренда Evolute, по мнению экспертов

Индустрия автомобилестроения: Evolute столкнулась с падением спроса на 30%. Производство автомобилей упало в 8 раз, что грозит крахом бизнес-модели компании.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.01.2025, 17:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Evolute сейчас столкнулась с серьезными проблемами из-за снижения спроса на 30%. В 2024 году было продано всего 1 586 автомобилей марки, что является значительным падением. Особенно критичная ситуация складывается с двумя моделями.

Седан i-Pro был продан всего 780 раз, что почти вдвое меньше, чем годом ранее. Продажи Evolute i-Joy составили всего 125 штук, что в 5 раз меньше, чем в 2023 году. Несмотря на расширение модельного ряда компании, в который вошли кроссовер i-Sky и минивэн i-Space, динамика продаж остается негативной.

Неисполнение производственного плана также стало серьезной проблемой для компании. Вместо запланированных 14 тыс. автомобилей в 2024 году с конвейера сошло в 8 раз меньше. Эксперты указывают на то, что бизнес-модель компании не может быть эффективной, если производится менее 5 тыс. автомобилей ежегодно, что делает текущую ситуацию у Evolute еще более сложной.

Снижение продаж отразилось и на дилерских центрах. В среднем каждый автосалон Evolute в 2024 году продал 43 автомобиля, что намного меньше положительного результата в виде около 600 проданных авто в год.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было сообщено о рекордных продажах новых электрокаров в России в 2024 году. Однако в связи с увеличением утилизационного сбора, перспективы этого сегмента остаются неопределенными.

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