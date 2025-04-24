Ученые объяснили, каким образом LADA Iskra может стать лидером рынка.

Предполагаемая доля LADA Iskra в общем объеме продаж АВТОВАЗа может составить примерно 10 – 15 процентов. Однако, эксперты считают маловероятным, что «Искра» опередит «Гранту» по объему продаж даже в среднесрочной перспективе.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин поделился мнением со специалистами из агентства «АВТОСТАТ», отметив, что успех LADA Iskra будет зависеть в первую очередь от стратегии ценообразования. По его словам, базовая версия новинки обойдется покупателям примерно в 1,3 миллиона рублей, а за верхнюю комплектацию, оснащенную вариатором и более мощным двигателем, придется выложить от 1,6 до 1,7 миллиона рублей.

Александр Шапринский, коммерческий директор дилерской сети «Прагматика», убежден в том, что LADA Iskra имеет все шансы стать одним из основных моторов продаж автомобилей марки LADA, способствуя увеличению доли бренда на российском авторынке. Несмотря на то, что новинка привлечет внимание публики и приведет к некоторой перемещаемости внутри модельного ряда, LADA Granta сохранит свою ведущую роль в продажах марки.

Сергей Целиков, директор агентства «АВТОСТАТ», подытожил: «У LADA Iskra есть шанс стать самой популярной моделью, однако все зависит от действий маркетологов. Правильная ценовая стратегия сыграет ключевую роль».

Подробнее о том, какие китайские автомобили могут составить конкуренцию LADA Iskra на российском рынке, вы узнаете из нашей рубрики «Экспертное мнение».