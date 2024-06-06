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Специалисты выявили наиболее популярные кроссоверы в Москве и Санкт-Петербурге.

В последнем отчете агентства "АВТОСТАТ" об автопарке России на начало 2024 года выяснилось, что в Москве и Санкт-Петербурге иностранные кроссоверы занимают лидирующие позиции, в то время как по всей стране на первом месте по популярности -
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.06.2024, 09:22·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В последнем отчете агентства "АВТОСТАТ" об автопарке России на начало 2024 года выяснилось, что в Москве и Санкт-Петербурге иностранные кроссоверы занимают лидирующие позиции, в то время как по всей стране на первом месте по популярности - отечественный внедорожник LADA 4x4.

В Москве больше всего зарегистрировано Nissan X-Trail - целых 59,5 тыс. автомобилей этой модели на улицах столицы. На втором месте идет еще один представитель японского бренда - Nissan Qashqai (56,9 тыс.). За ними следуют Volkswagen Tiguan (54,3 тыс.), Toyota RAV4 (52,3 тыс) и Mitsubishi Outlander (45,7 тыс.).

В Санкт-Петербурге лидирует Volkswagen Tiguan с 27,1 тыс. зарегистрированных экземпляров, а затем идет Mitsubishi Outlander с 25,5 тыс. автомобилей. Тем временем на третьем и четвертом местах в Северной столице находятся Renault Duster (25,3 тыс.) и Hyundai Creta (22,7 тыс.). Замыкает пятерку Nissan Qashqai (20,5 тыс.).

Нельзя не отметить, что в рейтинге SUV в Питере и Москве LADA 4x4 занимает восьмое и десятое место соответственно. Подробную информацию о состоянии автопарка России можно найти в отчете по ссылке.

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