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Специалисты по автомобилям рассказали, как безопасно снять клемму с автомобиля премиум-класса, чтобы сохранить целостность электроники

Как правильно отсоединить аккумулятор на авто BMW и Audi: эксперты делятся советами. Важные нюансы и правила обращения с батареей для безопасной работы и избежания блокировки системы.
А
Антон Звонкий
18.04.2025, 11:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Эксперты Naavtotrasse.ru готовы пояснить, как правильно выполнять этот процесс и почему это важно при работе с аккумулятором.

На многих автомобилях премиум-класса, особенно это касается BMW и Audi, любая попытка снять аккумулятор распознается интеллектуальной системой безопасности как несанкционированное вмешательство, и приводит к полной блокировке системы управления двигателем. В таком случае, для разблокировки двигателя придется обращаться к официальным дилерам.

На других моделях отсоединение клемм аккумулятора возможно, но стоит учитывать, что любое неосторожное движение может привести к сбросу всех настроек системы. Самое главное в этом вопросе — снятие клемм нужно начинать с минусовой. Не забывайте, что ключ для зажима — металлический, и, соответственно, является проводником тока. При случайном касании корпуса ключом может произойти короткое замыкание и сбой в системе блока управления.

После отсоединения минусовой клеммы дальнейший процесс абсолютно безопасен — вы можете очистить клеммы или снять аккумулятор. Устанавливать аккумулятор нужно в обратном порядке: зафиксировать его, подсоединить положительную клемму, и только после этого — минусовую.

Уточнения
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

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