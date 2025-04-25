Последствия сохранения "ключа" для рынка автокредитования: мнение эксперта

Сегодня Центробанк принял решение о сохранении ключевой ставки, что подтверждает ожидания специалистов о возможном снижении ставок по автокредитам до конца текущего квартала. Согласно прогнозам, снижение может составить от 1 до 3 процентных пунктов, средний уровень ставки ожидается на уровне 25-26% годовых. Об этом заявил руководитель кредитования и страхования вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс-Платформа» - Алексей Бородавин.

«Это изменение связано, прежде всего, с ослаблением экономики России. Мы видим, что многие инвестиционные проекты в корпоративном секторе приостанавливаются или отменяются до лучших времен, - отметил он. - Кроме того, розничное кредитование также снижается год от года практически во всех сегментах. Например, в сфере автокредитования падение более чем в два раза».

Эксперт указал, что косвенным подтверждением этих тезисов является постепенное снижение процентных ставок по вкладам. По его мнению, это свидетельствует о том, что острая необходимость быстро привлекать финансирование на рынке уже прошла, и банкам больше не требуется привлекать средства по высоким ставкам для обеспечения потребностей заемщиков.

Алексей Бородавин также отметил, что дополнительным фактором, способствующим снижению ставок по автокредитам, может стать расширение государственной поддержки, в случае возвращения программы «Семейный автомобиль».

«Что касается кредитных программ от автодилеров, мы не ожидаем изменений, за исключением возможного улучшения условий для клиентов. Многие автопроизводители в настоящее время имеют значительные запасы автомобилей на складе, которые им необходимо реализовать», - подытожил эксперт.