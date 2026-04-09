Эксперт прогнозирует рекордные продажи новых мотоциклов в 2026 году

Возможность установления нового рекорда по продажам новых мотоциклов в России в текущем году обсуждается экспертами рынка. Руководитель компании «С.МОТО» Сергей Фивейский в беседе с агентством «АВТОСТАТ» поделился своим взглядом на ситуацию, отметив присутствие как положительных, так и отрицательных факторов, способных повлиять на итоговые показатели.

Сергей Фивейский подчеркивает, что интерес к мототехнике в стране сохраняется на высоком уровне. По его словам, мототехника остается не только доступным способом передвижения, символизирующим личную свободу и романтику путешествий, но и популярным средством для активного отдыха и развлечений. Снижение ключевой ставки на протяжении года, по мнению эксперта, способствует увеличению доступности потребительских кредитов и высвобождению средств с депозитов, что может позитивно сказаться на продажах. Кроме того, возможная девальвация рубля способна стимулировать спрос на импортную мототехнику как на товар длительного пользования.

В то же время Сергей Фивейский обращает внимание на ряд обстоятельств, способных ограничить рост рынка. Среди них – нехватка уверенности населения в будущих доходах и отсутствие явных драйверов экономического роста. Осложнения на рынке труда и нежелание большинства граждан тратить средства на обновление личного транспорта также оказывают давление на рынок. Эксперт отмечает, что сохранение или плавное снижение ключевой ставки удерживает деньги на депозитах, а доступность кредитов для населения пока остается ограниченной. Если не произойдет значительной девальвации рубля, превышающей 15% за год, то дополнительный спрос на мототехнику может не возникнуть.

Фивейский оценивает перспективы рынка как «умеренно позитивные». Он считает, что при сохранении текущего баланса между факторами спроса и предложения, в 2026 году возможно дальнейшее увеличение объема продаж и достижение нового исторического максимума. При этом эксперт подчеркивает, что в официальную статистику регистрации мототехники не входят питбайки любой кубатуры, а также техника с двигателями до 50 куб. см.

Следует напомнить, что по итогам 2025 года на российском рынке было реализовано чуть более 51 тыс. новых мотоциклов. Это на 19% больше по сравнению с предыдущим годом, когда продажи составили 43 тыс. единиц. Таким образом, рынок фиксирует новый рекорд по объемам реализации второй год подряд за всю историю наблюдений. За первый квартал 2026 года продажи новых мотоциклов в стране достигли 5,7 тыс. штук, что на 9% превышает аналогичный показатель прошлого года. Такие данные предоставили эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на АО «ППК».

